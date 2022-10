CdS| Sarri chiede concentrazione e umiltà. Non bisogna ripetere gli errori del passato

Sarri chiede concentrazione ai suoi ragazzi, non vuole che si ripeta il black out di Midtjylland. In campionato i biancocelesti sono reduci da tre vittorie di fila, ma il mister dei biancocelesti ha già spiegato, a più riprese, come in Europa i cali di intensità si paghino cari. Dopo la vittoria con il Feyenoord la Lazio ha peccato di umiltà, oggi la storia dovrà essere diversa. Il turnover non sarà esagerato, le condizioni fisiche influenzeranno le scelte del mister, è un momento delicato della stagione, i biancocelesti si troveranno ad affrontare una serie di partite concentrate fino alla pausa per i Mondiali, preservare i calciatori è un imperativo. La panchina dei biancocelesti, specialmente dopo il mercato estivo, è ricca di calciatori di qualità come non lo era da diversi anni, ma bisogna sempre tener conto che, con otto innesti, inevitabilmente la fisionomia della squadra cambia.

Ciro, immancabile e instancabile, guiderà l’attacco, Sarri può fare a meno quasi di tutti in rosa, ma non del suo bomber e capitano di fiducia. Stesso discorso per Provedel che oramai non esce più dal campo. Il mister spende parole positive per Gila, un ragazzo con tecnica e personalità, che sta affrontando un importante percorso di crescita. Milinkovic potrebbe nuovamente riposare, Luis Alberto è chiamato agli straordinari. Chance per Pedro dal 1′. Buone le notizie sul fronte Casale, il difensore ex Verona potrebbe perdere parte alla trasferta di Firenze.

Corriere dello Sport

