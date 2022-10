CONFERENZA SARRI – “Mi aspettavo lo Sturm Graz così aggressivo, mi è piaciuta la solidità difensiva. Potrebbero bastarci 7 punti”

Prima di rientrare a Roma, si è svolta la conferenza stampa di Maurizio Sarri relativa a Sturm Graz-Lazio. Ecco le sue parole:

“Le partite europee sono sempre di alta intensità e molto aggressive. Noi abbiamo sofferto sia per meriti loro che per nostri demeriti perché a livello tecnico non si può sbagliare così tanto. A livello di qualità non abbiamo fatto bene però mi è piaciuta la solidità difensiva perché se perdi tanti palloni nella tua metà campo puoi anche rischiare dei pericoli. Se non fossimo stati forti a livello mentale, avremmo rischiato.

Nel finale invece avremmo potuto sfruttare meglio il calo fisico dello Sturm Graz per vincere. Gila ha fatto un’ottima partita, ci sono tanti aspetti positivi da tenerci. Poi quando si gioca tante partite, possono capitare serate così. Di certo non abbiamo sottovalutato l’impegno come avvenuto in Danimarca. In Europa finora abbiamo giocato i 60′ più belli della stagione, contro il Feyenoord, mentre oggi siamo stati sporchi a livello tecnico.

Lo Sturm Graz me lo aspettavo così aggressivo, è il loro classico stile di gioco. Non credo che il fattore campo ci crei problemi a livello di gioco, il nostro ultimo k.o. in trasferta in campionato risale a molti mesi fa. Non mi sembra che la squadra soffra il fattore campo, in Europa invece ci sono altri aspetti, come l’intensità, che in Italia si vede raramente. In Serie A poi spendi di più rispetto agli altri campionati perché non esistono gare scontate.

Ora vedremo i prossimi risultati, questo girone potrebbe rimanere equilibrato fino alla fine. Forse potrebbero bastare anche 7 punti per passare, a patto che tre arrivino contro il Feyenoord.”

