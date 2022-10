Europa e Conference League | Cade la Roma in casa con il Betis. Vince la Fiorentina in Scozia

Al termine del match tra Sturm Graz e Lazio, terminato 0-0, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore degli austriaci, Christian Ilzer. Ecco le sue parole:

“Abbiamo giocato bene, siamo stati aggressivie abbiamo dominato la partita per un’ora. Nel secondo tempo abbiamo perso le chance di andare in vantaggio, nei minuti finali eravamo in inferiorità numerica e quindi dobbiamo essere contenti del punto ottenuto.La Lazio può vincere la Serie A e noi non l’abbiamo fatta entrare in partita, siamo stati in grado di giocare molto bene e avremmo meritato la vittoria. Sono molto fiero della mia squadra, siamo gli outsider dell’Europa League. Abbiamo giocato bene contro il Midtjylland e anche contro la Lazio, abbiamo imparato tanto da questa gara.”

