GdS| Immobile, occasione per mettere di nuovo la firma nella storia della Lazio

Ciro Immobile è a un gol di distanza dal superare Simone Inzaghi, che detiene ancora con la Lazio il primato di miglior bomber europeo di tutti i tempi con la maglia biancoceste, a parità di gol con il capitano dei biancocelesti. Attualmente entrambi sono a quota 20 reti, questa sera il bomber di Torre Annunziata avrà un’altra occasione per superare l’ex mister, dato che nelle prime due del girone non è andato a segno. Potrebbe guadagnare un altro titolo, dopo essere già diventato il calciatore con più gol segnati con la maglia biancoceleste in assoluto (187 reti) e il miglior bomber della Lazio in Serie A (155 gol).

Lo stadio in cui la Lazio giocherà stasera, ha dei trascorsi con i biancocelesti, che risalgono ai sedicesimi di finale della Coppa Uefa di vent’anni fa, quando la Lazio vinse per 3-1, con due gol di Inzaghi, partita alla quale risale l’ultima doppietta dell’ex mister nelle coppe europee. La Lazio non deve più inciampare se vuole arrivare prima nel girone, così da accedere direttamente agli ottavi di Europa League senza affrontare i playoff con le squadre uscite dalla Champions e la partita di stasera assume un’importanza primaria.

Gazzetta dello Sport

