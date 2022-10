Sturm Graz-Lazio, dove vedere la partita

Oggi alle 18.45 si giocherà la terza partita del girone F di Europa League, Sturm Graz-Lazio. I biancocelesti devono rialzarsi anche in Europa dopo la brutta sconfitta rimediata in Danimarca contro il Midtjylland e lo stesso dovrebbero fare gli austriaci, reduci dalla sconfitta per 6-0 in casa del Feyenoord. La partita si potrà seguire sia su DAZN che su Sky (Sky Sport e Sky Sport Uno).

