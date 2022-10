Sturm Graz-Lazio, informazioni per il meeting point dei tifosi – FOTO

La Lazio, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato in cui si parla di un meeting point per i tifosi biancocelesti in modo da agevolare così l’incontro e la trasferta dei laziali.

“In accordo con St. Graz è stato organizzato il giorno della gara 6 ottobre, un Meeting Point in Hauptplatz. Zona centrale dove troverete diversi punti di ristoro. Il Meeting Point dista solo 35 minuti a piedi per lo Stadion Graz-Liebenau. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 16:45″.

fonte sslazio.it

Di seguito le immagini esclusive del meeting point dei tifosi biancocelesti:

