CdS | Lazio, Lotito e lo scudetto: «Ci manca e ci lavoro»

In Campidoglio durante l’evento dedicato a Tommaso Maestrelli, il presidente non nega le proprie ambizioni e si rivolge alla squadra. “Dopo la Juve, sotto la mia gestione, siamo la società che ha vinto più trofei – dichiara Claudio Lotito – ma manca la cosa più importante. Non ne parliamo, ci lavoriamo. Stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi, ma non sempre la programmazione, anche se ti sembra vincente, porta necessariamente il risultato“.

Sull’ipotesi del Flaminio come nuovo stadio della Lazio, Lotito ribadisce tre condizioni: una copertura che superi i vincoli architettonici a cui la famiglia Nervi non rinuncia, una capienza da almeno 35 mila posti e un garage multi-piano per garantire i parcheggi.

