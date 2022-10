CdS|Napoli, Kvaratskhelia: “Ci sono tante squadre forti nel campionato italiano. La Lazio..”

Il Corriere dello Sport ha rilasciato un intervista con la nuova stella del nostro campionato, l’attaccante del Napoli Kvaratskhelia. L’ala giorgiana ha realizzando 5 gol e 2 assist in solo 8 partite, facendo sognare i tifosi partenopei per la lotta Scudetto. La Seria A non è un campionato semplice tanto che Kvaratskhelia ne ha parlato, ecco le sue parole:

“Ci sono tante squadre forti, di altissimo livello e per questo sarà dura: Milan, Inter, Juve, Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina. Anche l’Udinese ha cominciato la stagione alla grande. Scudetto o Champions? Perché scegliere, tutti e due!”

