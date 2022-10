IL PROGRAMMA DEL WEEKEND | tutti gli impegni in casa biancoceleste

È già iniziato il fine settimana biancoceleste, la Primavera 2 è in campo dalle 11:00 contro Virtus Entella. Oggi giocherà l’Under 18 alle 15:30 al Green Club, il Mister D’Urso scenderà in campo per dare continuità ai recenti risultati positivi. Domenica, invece, tutte le altre in successione: si apre alle 10:00 con Lazio-Bari Under 15, stessa sfida per l‘Under 16. Nel primo pomeriggio via al campionato dei ragazzi Under 17 contro la Reggina.

Il programma del weekend:

– UNDER 18, 4ª giornata LAZIO-CESENA Sabato 8 ottobre ore 15:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ – UNDER 17, 1ª giornata LAZIO-REGGINA Domenica 9 ottobre ore 14:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ – UNDER 16, 3ª giornata LAZIO-BARI Domenica 9 ottobre ore 12:15, Centro Sportivo ‘Green Club’ – UNDER 15, 3ª giornata LAZIO-BARI Domenica 9 ottobre ore 10:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

