Maestrelli, accanto alla tomba di famiglia oggi la panchina del 1974 – FOTO

Attraverso un tweet postato sul proprio profilo ufficiale, Michele Criscitiello CEO di Sportitalia ha annunciato un possibile scenario che potrebbe aprirsi in casa Lazio, durante il Mondiale. Nel periodo in verranno giocate le gare della Coppa del Mondo, i biancocelesti potrebbero infatti volare in ritiro in Argentina. In SudAmerica, la squadra di Sarri potrebbe anche partecipare ad un torneo, assieme al Boca Junior, River Plate e San Lorenzo. Il trofeo finale, verrà consegnato da Papa Francesco. L’accordo non è ancora stato definito, in quanto l’organizzazione di tale progetto è ancora ai dettagli.

