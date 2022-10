Serie A, l’Udinese strappa il pari in rimonta contro l’Atalanta. Monza e Salernitana punti fondamentali in chiave salvezza

Alla vigilia del match di domani i tra Fiorentina e Lazio, che chiuderà la nona giornata di Serie A, il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della società. Ecco le sue parole:

“Giovedì è stata una partita positiva sotto tanti punti di vista, soprattutto da quello caratteriale. Abbiamo approcciato bene la gara in modo feroce e l’abbiamo indirizzata. Poi hanno segnato gli attaccanti. Mi auguro che questa partita ci lasci tante cose positive“.

Come sta la squadra dal punto di vista fisico?

“La squadra sta bene, abbiamo un’ottima tenuta. Dobbiamo recuperare qualche ragazzo in ritardo di condizione e alcuni che non hanno novanta minuti, ma sono tutte situazioni individuali. Il gruppo in generale sta bene, anche sotto il punto di vista del dinamismo. Poi dobbiamo continuare a crescere e migliorare“.

Sulla Lazio:

“La Lazio attuale è una squadra consapevole della propria forza che gioca bene. Sa difendere, sa attaccare e verticalizzare. Ne ho già parlato con i ragazzi: domani dobbiamo dare il massimo e stare con le antenne dritte. Ci aspetta un bellissimo banco di prova“.

Infine su Bianco:

“Bianco è un esempio di come sta lavorando bene la società con la Primavera. Si è meritato di fare questo esordio perchè lavora bene e inoltre ha fatto una buona prestazione in quei venti minuti. Oltre a lui ci sono tanti ragazzi di qualità, noi monitoriamo tutti“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: