Udinese, Deulofeu: “Siamo prontissimi per la Lazio, andremo a Roma per vincere”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ai canali ufficiali del club friulano, ha commentato il pareggio odiano contro l’Atalanta e ha messo nel mirino la Lazio, che sfiderà domenica prossima all’Olimpico: “Sono convinto che possiamo vincere sempre ed è un bel segnale da parte di una squadra che non molla. Dobbiamo dar valore a questo pareggio dopo sei vittorie consecutive, ci sta. Non tutte le partite sono meravigliose come quelle contro la Roma, abbiamo sofferto e abbiamo pareggiato. Pensiamo già alla prossima. Sono uno che crea tanti gol, non mi mancava segnare. Creo gioco per la squadra, faccio tanti ingressi in area, sapevo che avrei segnato. La nostra forza? Nel calcio uno si deve divertire ed è quello che vedo nella squadra. Si nota l’atteggiamento, anche nei cambi, e questo va al di sopra di gol e assist. Siamo prontissimi per la Lazio, inizieremo a prepararci in settimana e andremo a Roma per vincere. Abbiamo tanta forza, sappiamo quanta e in ogni partita andiamo con consapevolezza, anche in quelle difficili. I biancocelesti hanno punti deboli e attaccheremo quelli“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: