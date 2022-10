9° SERIE A | LIVE FIORENTINA-LAZIO 0-4 (Vecino 11′, Zaccagni 25′, Luis Alberto 86′, Immobile 90′)

E’ un’altra Lazio rispetto a quella dell’anno scorso. Davanti sono praticamente sempre gli stessi, ma la rifondazione del reparto arretrato si fa sentire. Non solo si tratta della miglior difesa del campionato insieme a quella dell’Atalanta, ma anche della miglior partenza per quanto riguarda i gol subiti nell’era dei tre punti. Anche l’attacco brilla: nonostante Immobile non abbia un vero e proprio vice e sia costretto agli straordinari, insieme all’aiuto dei suoi compagni riesce a mettere il suo zampino anche oggi e a stabilire quello della Lazio come il secondo miglior attacco, dietro solo al Napoli primo in classifica.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: