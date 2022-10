CdS | Sarri, il doppio piano per una Lazio in orbita

Sarri continua a chiedere umiltà alla Lazio, lo farà anche oggi a Firenze. Per i biancocelesti inizia un mini girone dantesco che si concluderà il 13 novembre contro la Juve a Torino, data che anticiperà lo stop Mondiale e in cui si potranno tirare le prime somme sul cammino Champions ed anche quelle del cammino di Europa League. Il tecnico biancoceleste ha un doppio piano da sviluppare nel giro di un mese: consolidare la posizione Champions e battere Sturm Graz e Midtjylland tra giovedì prossimo e il 27 ottobre per poi andare a Rotterdam, contro il Feyenoord, il 3 novembre, tre giorni prima del derby.

La Lazio si presenterà a Firenze dopo le vittorie centrate contro Verona, Cremonese e Spezia. Ha 17 punti, con tre in più salirebbe a 20. Vittorie, continuità, pedalata sicura, difesa al riparo, maggiore dominio della partita: in Italia sta riuscendo tutto questo, in Europa meno. Sarri spera di continuare a garantirsi un rendimento leggermente superiore ai 2 punti a partita. Le tre vittorie di fila non s’erano mai verificate con lui in panchina. Centrare il poker significherebbe avere conferme di costanza e persistenza mentale. Ha ammesso che la squadra non è pronta per lottare su tre fronti, almeno per ora.

Come riportato dal Corriere dello Sport

