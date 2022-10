Fiorentina-Lazio, altro record per Immobile: il motivo

Si conclude l’ultima sfida di questa giornata di Serie A tra Fiorentina e Lazio. I biancocelesti escono vittoriosi dalla trasferta, espugnando il Franchi con il netto risultato di 0-4. Un’ottima prova della squadra di Sarri che conferma la propria crescita non solo a livello fisico, ma anche mentale. Ad arbitrare l’incontro è stato il signor Fabio Maresca, assieme agli assistenti Bindoni e Zingarelli, il IV uomo Pezzuto, il VAR Aureliano e l’A.V.A.R. Galetto. L’intensità della sfida è sempre stata molto alta, dai primi minuti di gioco fino al fischio finale e questo ha reso l’incontro ricco di contrasti. La gestione dei cartellini è stata buona da parte del direttore di gara, che ha sanzionato il primo giocatore dopo 24 minuti. In totale, il bilancio degli ammoniti è di 4 per la Fiorentina ed uno per la Lazio, dato a Lazzari per perdita di tempo.

