Fiorentina-Lazio, Italiano: “La Lazio è la nostra bestia nera. Il risultato non rispecchia l’andamento della gara”

La Fiorentina cade in casa, subendo il poker dalla Lazio. Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato il ko casalingo contro i biancocelesti: “Soffermiamoci sulla gara di oggi, siamo partiti forte ma sono deluso dal risultato che non rispecchia, secondo me, quanto visto in campo. Non mi sono piaciti gli ultimi 10′, ho rivisto quello che accadeva lo scorso anno; abbiamo fatto quello che dovevamo; purtroppo affrontiamo squadre che hanno concretezza e cinismo, che noi non abbiamo. La Lazio è forte, ha vinto soffrendo e ha fatto gol nel momento giusto. Ad ogni modo il risultato è bugiardo. Sono dispiaciuto perché questa serata fa male, uscire tra i fischi dopo i bei risultati dispiace così come dispiace regalare delusione ai tifosi. Ora dobbiamo tramutare i fischi in applausi, archiviamo la gara e tra tre giorni si riparte. L’avversario di oggi è forte e ci ha puniti, ma li abbiamo chiusi nella loro metà campo; non siamo riusciti a fare gol e su questo dobbiamo migliorare. La Lazio in questo momento è superiore a noi, è più forte di noi, ma siamo stati in partita sempre, eccezion fatta per gli ultimi 10‘. Nessun allenatore prepara la sfida per rimanere dietro, oggi il merito è stato nostro se i biancocelesti non sono usciti ma poi non ne abbiamo approfittato”.

