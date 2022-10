Fiorentina-Lazio, Marusic lascia il campo in lacrime

Nel secondo tempo di Fiorentina-Lazio, c’è stato un cambio forzato per Maurizio Sarri, che ha dovuto sostituire Adam Marusic a causa di un brutto colpo subito alla testa dal montenegrino. L’esterno è rimasto in campo per qualche minuto, ma alla fine si è accasciato a terra e ha abbandonato il campo in lacrime, lasciando spazio a Hysaj. Marusic in questo momento sta tornando negli spogliatoi: per lui forti giramenti di testa e rischio du frattura al naso, come raccontato da Sky Sport.

