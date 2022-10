Fiorentina-Lazio, Sarri nel pre partita: “I viola destinati a risalire, fanno un calcio di qualità e intensità”

Tra pochi minuti Fiorentina e Lazio giocheranno al Franchi l’ultimo match della gara nona giornata di Serie A. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha presentato così la gara: “Partita difficile, loro sono una squadra di livello, soprattutto in casa: esprimono calcio di qualità e di alta intensità. E’ una squadra destinata a risalire la classifica anche piuttosto velocemente. Mi aspetto una conferma su tutto ciò che abbiamo fatto di buono fino ad ora. Mi aspetto progressi rispetto a quel paio di partite in cui le cose hanno funzionato meno, non possiamo pensare di venire qui e perdere tanti palloni nella nostra metà campo come successo giovedì in Europa. Abbiamo avuto un problemino in mattinata con Cataldi, preferendo tenerlo a disposizione perché il ragazzo non è in condizione di fare novanta minuti”.

