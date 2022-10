CHAMPIONS LEAGUE | Il Chelsea batte il Milan a San Siro

La Fifa pagherà 215 milioni di euro ai club che faranno partire i propri calciatori in vista della Coppa del Mondo in Qatar: ogni squadra riceverà circa 10.280 euro al giorno per ogni calciatore convocato. La Federazione ha puntualizzato che i compensi verranno previsti fin dalla fase di preparazione del Mondiale e sarà corrisposto “a tutti i club per i quali il calciatore ha giocato nei due anni precedenti al Mondiale“.

Come riportato da L’Equipe

