GdS | Immobile, il re dei gol: “Ho raggiunto l’idolo Del Piero”

La Viola viene travolta davanti a Commisso. Italiano in crisi: solo 4 punti in sei giornate.

La banda Sarri torna al terzo posto in compagnia di Udinese e Milan, colleziona la quarta vittoria e il terzo 4-0 di fila, ha la miglior difesa del campionato e inserisce il suo serial bomber nella top ten dei marcatori di sempre. Ciro Immobile raggiunge Del Piero, Gilardino e Signori a 188 reti in campionato. Miglior modo per festeggiare le 300 gare in A non c’era. Ora la Fiorentina entra ufficialmente in crisi: 9 punti in 9 partite sono davvero pochi per una squadra che ambiva ai piani alti.

Come riportato da Gazzetta dello Sport

