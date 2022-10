“Tre di fila”: altro 4-0 dei biancocelesti contro la Fiorentina – VIDEO

Archiviato il poker rifilato alla Fiorentina (terzo di fila dopo quelli a Cremonese e Spezia), per la Lazio è tempo di Europa League. Giovedì 13 ottobre, allo Stadio Olimpico di Roma, arriverà lo Sturm Graz, affrontato la scorsa settimana in Austria, raccogliendo un opaco 0-0. In chiave qualificazione è una partita importantissima, la prima di ritorno. In vista del match in programma alle ore 21:00, valevole per la 4° giornata della fase a gironi, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Sascha Stegemann (GER)

ASSISTENTI: Mark Borsch (GER) | Christof Günsch (GER)

QUARTO UOMO: Robert Schröder (GER)

V.A.R.: Marco Fritz (GER)

A.V.A.R.: Stuart Attwell (ENG)

