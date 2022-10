WhoScored, la squadra della settimana di Serie A: presenti cinque calciatori della Lazio | FOTO

Con il gol di ieri che ha chiuso sullo 0-4 la sfida esterna contro la Fiorentina, Ciro Immobile ha raggiunto i 188 gol nel campionato di Serie A, nella sera in cui ha tagliato il traguardo delle 300 presenze in campionato. In questa particolare classifica, dei marcatori all-time del massimo campionato italiano, il bomber della Lazio ha agganciato il nono posto, mettendosi al pari di altri tre grandi attaccanti italiani: Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino e Giuseppe Signori. Proprio quest’ultimo, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, si è voluto complimentare con Immobile, pubblicando un’immagine che li raffigura insieme. La foto è accompagnata dal messaggio: “Ben arrivato Ciro Immobile ai 188 gol in Serie A. Ti auguro di farne ancora tantissimi e complimenti per quello che stai facendo con questa maglia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Signori (@beppesignoriofficial)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: