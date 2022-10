4° GROUP F UEL | LIVE LAZIO-STURM GRAZ

E’ ufficialmente terminato il turno di Champions League. L’Inter ha sfiorato l’impresa a Barcellona, ma il risultato finale è di 3-3. Al primo tempo sono passati in vantaggio gli spagnoli, per poi essere sorpassati con i gol di Barella e Lautaro Martinez. Dopodiché, negli ultimi 10 minuti è successo di tutto. Lewandowski ha riportato il risultato in parità, ma all’89esimo Gosens sembrava aver chiuso i conti sul 2-3. Così però non è stato, perché solamente tre minuti dopo Lewandowski ha siglato il 3-3.

Ecco gli altri risultati della serata:

Leverkusen-Porto 0-3

Plzen – Bayern 2-4

Rangers – Liverpool 1-7

Sporting – Marsiglia 0-2

Tottenham – Francoforte 3-2

Dopo la partita di andata terminata 1-6, un super Napoli schianta nuovamente l’Ajax, stavolta al Maradona, per 4-2. In gol sono andati Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen per gli azzurri e Klaassen e Bergqijn per gli olandesi. Questo risultato permette al Napoli di qualificarsi agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. L’altro turno delle 18.45, Atletico Madrid-Brugge, è invece terminato 0-0.

