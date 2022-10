Immobile: altro record bianceleste

Una conduzione di gara decisamente segnata, in negativo, dal cartellino rosso dato a Lazzari sul finale del primo tempo. Una decisione che ha influito in negativo sulla gara. Un rosso, quello sventolato da Stegemann, che nasce da un doppio giallo che non ha motivazioni solide: in entrambi i casi si tratta di una mossa per punire due giocatori. Nel primo caso, dopo un faccia a faccia, il giallo può starci. Tuttavia, nel secondo caso è Lazzari a subire un atteggiamento scorretto e nel tentativo di renderlo noto all’arbitro sfiora l’avversario che si butta a terra e si lamenta. Il nervosismo che nasce da questo gesto porta anche all’ammonizione di Immobile che spinge Stankovic. Del recupero si gioca pochissimo, probabilmente per calmare gli animi. Nel secondo tempo conduzione di gara tranquilla.

