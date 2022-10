PAGELLE – Il rosso di Lazzari e l’errore di Cataldi pesano sul risultato. Pedro ci prova in tutti i modi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il Ds della Lazio Igli Tare ha parlato della sfida di Europa League che inizierà tra poco contro lo Sturm Graz.

Queste le sue parole:

“Abbiamo due facce, quella in campionato e quella in Europa. Forse il giovedì abbiamo preso sottogamba gli impegni“. Questa è la spiegazione che si dà Igli Tare riguardo il calo di rendimento della Lazio in Europa League. Il direttore sportivo biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha continuato: “Questa sera siamo chiamati in causa, dobbiamo dimostrare di essere la favorita assoluta di questo girone. Il risultato maturato sull’altro campo ci dà una mano. Abbiamo una grande occasione per fare risultato. Stiamo vivendo un bellissimo momento, anche se ne abbiamo passate tante. Non dobbiamo esaltarci troppo. Il gap tra il calcio italiano e quello internazionale si è assottigliato, non vanno sottovalutati gli avversari, tutti sanno giocare e analizzare i punti deboli. Se questa è la Lazio che mi diverte di più? A inizio anno parlai di belle sensazioni. Ho visto la qualità e la dedizione dei ragazzi. Anche per Sarri è stato un anno importante quello passato: ha avuto modo di constatare com’è l’ambiente Lazio. Il cammino è lungo, dobbiamo essere bravi a continuare e non esaltarci troppo.

FASE DIFENSIVA – “Il miglioramento della fase difensiva? La squadra ora difende in maniera corretta, la prima difesa parte dagli attaccanti. Si vede anche quando analizziamo i dati. Ora perdere una partita vuol dire tanto, stasera abbiamo la possibilità di andare in testa al girone. Domenica abbiamo una grande gara, ma affrontiamo un impegno alla volta“.

Il direttore sportivo ha parlato anche ai microfoni di Dazn: “In Europa abbiamo stentato un po’ perciò stasera abbiamo una grande opportunità di fare un grande risultato. Dobbiamo chiudere il primo possibile la questione qualificazione. Quanto conta qualificarsi? Conta per la crescita e per le ambizioni della società. Sarà un cammino lungo e faticoso. È ancora presto per sbilanciarsi sugli obiettivi. Conta perché la squadra deve dare continuità alla vittorie. Vincere aiuta a vincere è il motto che deve accompagnarci”

