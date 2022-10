UEL | Lazio-Sturm Graz, Patric: “Espulsione Lazzari? L’arbitro ha sbagliato. Alla fine ci siamo abbassati troppo”

Provedel 6,5 – Prende due gol sul primo palo ma poteva farci poco, ne salva altrettanti con ottimi riflessi, come sempre impeccabile con i piedi.

Lazzari 4,5 – L’arbitro Stegemann fa tenerezza per quanto si dimostra inadeguato ma impiccare la partita perchè si finisce nel trappolone avversario non è giustificabile. Due cartellini gialli ingenui che costano caro, poi qualcuno ci dovrà comunque spiegare cosa ha visto il fischietto tedesco.

Gila 6,5 – Buona prestazione per lo spagnolo che a campo aperto regge la velocità degli avversari, fa venire i brividi con alcuni disimpegni ma non perde mai il pallone.

Patric 6,5 – Guida la retroguardia senza mai andare in affanno, prova a chiudere su Boving in occasione del secondo pareggio ma l’austriaco riesce a trovare il varco insperato.

Hysaj 6 – Gara onesta dell’albanese che anche sul fronte mancino si disimpegna senza pericoli. Insieme a Patric prova a chiudere su Boving ma senza fortuna.

Luis Alberto 6 – Funziona l’asse con Lazzari e Pedro, alterna la gioca sull’esterno o centralmente con efficacia. Con l’inferiorità numerica la squadra si abbassa e arriva la sostituzione.

Dal 58′ Felipe Anderson 6 – Serve a Pedro l’assist dell’illusorio 2-1, poteva sfruttare meglio un paio di ripartenze.

Cataldi 5 – Rovina una prestazione positiva con il duplice errore in occasione del pareggio dello Sturm Graz regalando prima il pallone agli austriaci e dopo non commettendo fallo per interrompere la ripartenza.

Dal 58′ Vecino 6 – Entra per proteggere la difesa lasciando al resto del reparto i compiti offensivi. Regge la pressione austriaca senza mostrare affanno.

Basic 5,5 – Gli veniva chiesto un pizzico di personalità in più, gli servirebbe anche un pò di fortuna ogni tanto. Rispetto al Bologna rimane in campo ma senza incidere.

Dal 58′ Milinkovic 6 – Non riesce a condurre la squadra alla vittoria come successe in campionato col Bologna. Ci prova fino all’ultimo arrabbiandosi con i compagni quando non lo seguono.

Pedro 7 – Parte largo ma cerca costantemente di accentrarsi per lasciare la fascia a Lazzari trovando una traversa. Stesso movimento anche quando parte da sinistra e infatti trova il gol del momentaneo 2-1.

Immobile 6,5 – Due occasioni non sfruttate al meglio, arriva il rigore per poter sbloccarsi anche in Europa League. Termina la benzina anzitempo e viene richiamato in panchina.

Dal 79′ Cancellieri 5,5 – Ha una possibilità per andare in porta o far rifiatare i compagni ma sciupa tutto allungandosi il pallone poco prima della beffa.

Zaccagni 6 – Gli austriaci hanno un solo intento che è abbatterlo appena prende palla, nessuno gli ha spiegato che in area però è rigore. Rimane negli spogliatoi all’intervallo con Sarri costretto a ridisegnare la squadra.

Dal 46′ Marusic 6 – Prestazione diligente del montenegrino che presidia la fascia destra senza concedere nulla agli austriaci.

All. Sarri 6 – L’inferiorità numerica vizia la gara in modo indiscutibile, dopo l’1-1 ridisegna la squadra trovando il nuovo vantaggio ma alla fine non è fortunato. Il cammino europeo è ancora tutto aperto ma rimane il rammarico per stasera.

