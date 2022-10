UEL | Lazio-Sturm Graz, Provedel: “Pareggio? Lo vedo come due punti persi. Abbiamo preso due gol evitabili”

Dopo cinque gare consecutive senza subire gol, la Lazio esce con un 2-2 nella 4° giornata della fase a gironi di Europa League contro lo Sturm Graz. Ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il match contro la squadra austriaca il portiere biancoceleste Ivan Provedel. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non è la partita che si prepara con un uomo in meno per buona parte del tempo. Ci è capitato anche in campionato, bisogna fare quello che si può al meglio. Peccato, stavamo per vincerla. Abbiamo preso due gol evitabili. E’ un punto che, per come è andata, può anche andare.

La nostra rosa è forte, forti chi è partito dall’inizio e chi è subentrato. Sapevamo che avevamo le qualità per vincerla, in fase di non possesso dovevamo essere più accorti. Peccato, lì vedo come due punti persi.

Il dettaglio sono tutte le piccole cose di campo, che son quelle che ti portano a non subire gol e a farne più degli altri. Questa cosa ci sta riuscendo meglio in campionato, purtroppo non per l’Europa League. Siamo tutti lì, pensiamo a far punti alla prossima”.

