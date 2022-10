Lazio-Udinese, il dato dei biglietti venduti

Domani allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 15:00, si affronteranno Lazio-Udinese. Una sfida molto importante vista la classifica dopo nove giornate di campionato.

Come arrivano Lazio-Udinese

La Lazio arriva con un pareggio in Europa League e una vittoria in campionato contro la Fiorentina. Con due cammini diversi nelle due competizioni, visto che in Europa si trova a pari punti con tutte le tre squadre non definendo la qualificazione per ora, invece in campionato si trova terza in classifica con venti punti pari a quelli dell’Udinese.

L’Udinese arriva con un pareggio contro l’Atalanta e una vittoria contro Hellas Verona, confermando la forma straordinaria della squadra di Sottil.

Statistiche

Dei dati particolari di questa sfida, sono le statistiche. Le due squadre regnano anche la classifica gol, con la Lazio a quota 21 in seconda posizione, invece l’Udinese con 19 in terza posizione.

Invece con i goal di testa, l’Udinese è primo con 7 e la Lazio quarta con 4.

I marcatori con Ciro Immobile primo a quota 6, sotto di lui Beto con 5. Invece nella classifica assist, Sergej Milinkovic Savic primo a quota 7, Deulofeu e Pereyra dividono la seconda posizione con 5 assist e infine Ciro Immobile a quota 3.

Questi giocatori, probabilmente saranno i protagonisti della partita, intanto i numeri parlano.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: