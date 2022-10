Primavera 2| La Lazio prova a ripartire dalla Reggina

Quest’oggi alle 11 andrà in scena Reggina-Lazio, una partita utile ai biancocelesti per tentare di rialzare la china dopo il solo punto conquistato nelle ultime due giornate. Serve un cambiamento importante, una rotta diversa per cambiare le carte in tavolo e provare a dire la propria con l’obiettivo di tornare in massima serie.

L’avversaria è la Reggina, una squadra che è partita bene e che si trova momentaneamente a 8 punti a -2 da Benevento e Pescara in prima posizione a 10 punti. Con 2 vittorie e 2 pareggi la squadra calabrese non ha al momento mai perso in campionato: una gara complicata che arriva in un momento delicato come questo.

L’ultima gara, tuttavia, è quella in cui la Reggina è stata più in difficoltà rispetto alle altre: infatti nel derby calabrese contro il Crotone il risultato è stato di 2-2 in rimonta per la squadra di casa. Una leggerezza che ha pagato e ha messo in mostra un calo non indifferente proprio della Reggina.

La Lazio, d’altro canto, non arriva bene alla partita: sconfitta in casa contro l’Entella e il pareggio precedente contro la Salernitana che valgono un solo punto che si aggiunge agli unici 3 contro il Monopoli in casa. La sconfitta contro l’Entella ha regalato i primi 3 punti agli ospiti. Un momento difficile che rimbomba nel silenzio di Sanderra, che non ha parlato tanto nel post gara di Salerno quanto in quella contro l’Entella.

Probabile formazione – Magro; Floriani, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Adjaoudi, Coulibaly, Troise; Castigliani, Crespi, S. Fernandes.

