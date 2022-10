Lazio-Udinese, Casale nel post: “Turnover? Ha ragione Sarri. A noi difensori…”

Ai microfoni di Lazio Style Radio l’ex Hellas Casale ha parlato così al termine del match. Ecco le sue parole:

“È stata una battaglia, non abbiamo sfigurato: questo punto ci servirà. Il mister ha ragione sul turnover, quando hai tanti giocatori che fanno bene è tanta roba. A noi difensori piace essere chiamati in causa così.

Con questa settimana lunga preparemo il match con l’Atalanta: ieri l’ho vista e non ha mollato nulla per novantacinque minuti. L’Udinese me la ricordo dallo scorso anno, il 4-0 dell’Hellas non fu un risultato reale, non mi stupisce il loro percorso”.

