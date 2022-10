Lazio-Udinese, le probabili formazioni

In media 5 titolari diversi a partita e oggi si ripete. Dubbio in difesa: Patric o Casale con Romagnoli. Da quando è iniziato il girone di Europa League, Sarri ha fatto ampio ricorso alla panchina: 40 cambi nella formazione iniziale in otto partite ufficiali, compreso il campionato.

Incontro. Gli agenti della You First sono transitati a Roma e l’incontro con la Lazio è avvenuto tra giovedì e venerdì. Colloquio interlocutorio con il giocatore e con il ds Tare: in estate il Siviglia non aveva il budget e non poteva superare i paletti finanziari fissati dalla Liga per prenderlo. La Lazio aveva bocciato l’ipotesi di scambio con Oliver Torres, altro centrocampista della stessa scuderia. Al momento non c’è alcun tipo di sviluppo sul mercato. Luis Alberto ha la testa solo per la Lazio e Lotito ieri mattina escludeva appuntamenti o possibili novità a gennaio in relazione al numero 10.

Spunta Kerkzez. La Lazio proverà ad accontentare Sarri prendendo un terzino sinistro. Ci sono diverse candidature in ballo. Piace l’ungherese Milos Kerkez, classe 2003, esterno dell’Az Alkmaar (al vertice in Eredivisie): è gestito dalla You First, ma gli olandesi hanno fissato una valutazione alta e difficilmente lo cederanno a gennaio. Il tecnico biancoceleste preferirebbe un profilo più formato.

