PAGELLE – Zaccagni ci prova ma brancola nel buio. Lazzari e Marusic troppo timidi e il centrocampo non decolla mai

Come riportato da DAZN, nel post partita di Lazio–Udinese si parla di risentimento al bicipite femorale sinistro per Ciro Immobile. Lo staff medico è preoccupato perché l’attaccante biancoceleste non ha mai avuto problemi in quella zona; nei prossimi giorni servirà fare degli accertamenti per capire l’entità del danno.

