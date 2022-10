Sport e Salute, presto nuove riunioni con Lazio e Roma per discutere sul campo dell’Olimpico

La Lazio pareggia per 0-0 nella sfida casalinga giocata oggi contro l’Udinese. La squadra di Sarri non è riuscita ad ottenere la vittoria, sia per la solidità difensiva dei friulani sia per l’infortunio di Immobile nel primo tempo, che ha fatto perdere qualche unto di riferimento in avanti per i biancocelesti. AL termine della gara, il tecnico della Lazio si è anche lamentato però del campo dell’Olimpico, esprimendosi duramente sulle condizioni del prato. “Se Lotito non risole iil problema del campo, dovrà trovare un altro allenatore perché così la mia squadra non riesci a giocare”. Una dura polemica avanzata da Sarri, che ha smosso comunque qualcosa: nei prossimi giorni saranno infatti organizzate delle nuove riunioni da Sport e Salute con Lazio e Roma, in modo da discutere sulle condizioni del prato dell’Olimpico.

