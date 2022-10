FORMELLO – Scarico post Udinese per i titolari

Gestire le energie fisiche e ricaricare le batterie mentali per affrontare al meglio un big match. Domani all’Olimpico arriverà la sorprendente formazione di Sottil che non vuole fermarsi, la Lazio ha la stanchezza dello sforzo europeo ma anche la consapevolezza di vivere un momento eccellente in campionato. Sarri non fa troppi calcoli, gioca la squadra migliore a cui verrà chiesto un sforzo per poi riposarsi nella settimana seguente completamente libera. Straordinari quindi per Patric al centro della difesa al fianco di Romagnoli, lo spagnolo è insidiato dal ritorno di Casale che però al momento è sfavorito. Fascia destra affidata a Manuel Lazzari mentre sulla corsia mancina ci sarà Adam Marusic, i due terzini si sono alternati senza problemi in Europa. Fra i pali nemmeno a dirlo Ivan Provedel. In mezzo al campo il solito ballottaggio settimanale, stavolta però con meno dubbi almeno all’apparenza: Vecino viaggia verso la seconda da titolare con Luis Alberto in panchina. L’uruguaiano garantisce forza fisica, centimetri e copertura contro la mediana bianconera con lo spagnolo che può far saltare gli schemi a gara in corso. Reparto completato da Danilo Cataldi e Milinkovic. Davanti confermato il trio Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni, sta funzionando alla grande per cui il Mister non vuole toccarlo con la tranquillità di avere un Pedro ritrovato atleticamente in panchina.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: