GdS | Immobile rischia di saltare il derby e di tornare nel 2023

La Lazio tornerà in campo 63 ore dopo il dispendioso 2-2 con lo Sturm Graz. Le ultime forze dovrà regalarle uno Stadio Olimpico da oltre 45.000 spettatori, ossigeno buono per non far mancare l’entusiasmo a una Lazio che vuole continuare a migliorare i suoi record. I biancocelesti nella loro storia non hanno mai vinto cinque gare in Serie A senza subire gol, la difesa laziale cerca la definitiva consacrazione di fronte al terzo miglior attacco del campionato. Invece, Sottil non vuole fermarsi, nonostante il terzo posto dell’Udinese, a pari punti con la stessa Lazio.

Da segnalare una bella iniziativa extra campo che vede coinvolte Lazio e Roma: per il 79° anniversario della razzia degli ebrei romani, i due club lanceranno oggi un progetto rivolto agli studenti dei licei della Capitale, finalizzato al contrasto dell’antisemitismo.

