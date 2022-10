Lazio-Udinese, ecco l’MVP della sfida scelto dai lettori di Laziopress.it

Ieri la Lazio ha pareggiato contro l’Udinese per 0-0. Un punto d’oro, considerando che è stata la terza partita in meno di una settimana e che avevano giocato solo due giorni prima contro lo Sturm Graz. Purtroppo al 28′ del primo tempo si è infortunato Immobile e ciò forse ha contribuito al non segnare neanche una rete, ma in compenso la difesa continua la sua imbattibilità da ormai diverse giornate.

A seguito di un sondaggio lanciato sui propri social al termine della partita, i lettori di Laziopress.it hanno scelto il loro migliore in campo: si tratta di Provedel (47%), che mantiene la porta inviolata da ormai 479 minuti. Seguono poi Zaccagni (28%), Casale (15%) e Romagnoli (10%).

