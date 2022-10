Pallone d’Oro 2022, ecco chi è il vincitore: la classifica completa

Questa sera si è svolta la cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2022, in cui sono stati consegnati i vari premi per i meriti calcistici a club, calciatori e calciatrici del panorama mondiale. Tanti i riconoscimenti, tra cui quello come miglior attaccante a Lewandowski, miglior portiere a Courtois e quello femminile per il 2° anno di fila alla spagnola Putellas. A vincere però il premio più ambito, quello del Pallone d’Oro 2022, è stato Karim Benzema, attaccante del Real Madrid classe ’87. Secondo Sadio Mané, terzo Kevin De Bruyne e via con gli altri calciatori.

Di seguito la classifica completa:

1. Karim Benzema (Real Madrid)

2. Sadio Mané (Liverpool/Bayern Monaco)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Barcellona)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappé (PSG)

7. Thibaut Cortois (Real Madrid)

8. Vinicius Jr. (Real Madrid)

9. Luka Modric (Real)

10. Erling Haaland (Dortmund/Manchester City)

11. Son (Tottenham)

12. Mahrez (Manchester City)

13. Haller (Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao(Milan)

14. Fabinho (Liverpool)

16. Van Dijik (Liverpool)

17. Casemiro (Real Madrid)

17. Dusan Vlahovic (Juventus)

17. Luis Diaz (Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

21. Harry Kane (Tottenham)

22. Bernardo Silva (Machester City)

22. Phil Foden (Machester City)

22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

25. Joao Cancelo (Manchester City)

25. Joshua Kimmich (Manchester City)

25. Mike Maignan (Milan)

25. Cristopher Nkunku (Lipsia)

25. Darwin Nunez (Liverpool)

25. Antonio Rudiger (Real Madrid)

Questi i restanti premi assegnati:

Trofeo Kopa: Gavi

Premio Socrates: Manè

Pallone d’Oro femminile: Alexia Putellas

Premio Muller: Lewandowski

Premio Yachine: Courtois

Club dell’anno: Manchester City

