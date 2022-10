Sarri: “Il calcio ha bisogno di essere salvato da se stesso. Si sta andando su una strada dove è impossibile proporre la bellezza”

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, si è raccontato toccando diversi temi. Queste le sue parole rilasciate in un’intervista ai microfoni di RSI Sport. Primo argomento, il calcio: “Un innamoramento avuto fin da piccolo. Penso che la passione nasca dal fatto che è uno sport di squadra, ed io lo considero un sport totalmente di squadra, anche se, negli ultimi anni, a livello mediatico, viene dato risalto molto di più all’individualità che alla squadra. E’ uno sport da organizzare. Io penso che solo il rugby abbia le stesse caratteristiche di organizzazione del calcio, si gioca su un campo con dimensioni estremamente ampie e con tanti giocatori. Questo fatto di razionalizzare i movimenti dei giocatori, per me è sempre stata una grandissima passione, però mi sono divertito anche a giocarlo.

Il calcio è un gioco apparentemente semplice, ma lo è per i singolo, in realtà coordinare 11 giocatori su un terreno non è proprio semplicissimo. La vittoria? Cosa importante per dare vigore alle idee. Poi ritengo che, se siamo capaci di giocare un calcio divertente per chi lo guarda, alla fine sia appagante anche dal punto di vista del risultato. Ti può andare male per qualche partita, ma non alla lunga. Nel breve periodo sono più importanti le prestazioni dei risultati.

Negli ultimi anni, per vincere si deve andare in certe società. I giocatori di grandissimo livello possono fare ancora la differenza e la stanno facendo. Una volta le differenze economiche tra le squadre di Serie A erano di qualche miliardo, ora son di qualche centinaia di milioni di euro. E’ chiaro che questa disuguaglianza economica alla fine porta a vincere molto spesso sempre le stesse squadre. Questo si vede un po’ in tutti i campionati europei.

I novanta minuti che passi in campo sono una parodia della vita. Ci sono momenti esaltanti, momenti difficili, momenti in cui puoi vincere e perdere, come ti succede nell’arco della vita. Essere conoscenti delle storie di vita, ti aiuta sicuramente anche nel calcio”.

Proseguendo, mister Sarri si è espresso anche sulla lettura, ed ha risposto alla domanda che gli chiedeva cosa cerca nella lettura: “Cerco prima di tutto il piacere personale. Io devo ringraziare tantissimo gli insegnanti che ho avuto e che mi hanno permesso di fare percorsi diversi da quelli che si fanno normalmente a scuola, perché a scuola mi annoiavo un po’. Mi hanno permesso di leggere molte cose che mi piacevano e che mi hanno appassionato alla lettura, un momento di svago ma anche di forte arricchimento. Penso mi serva anche per il mio lavoro, perché la facilità di linguaggio che ti può dare leggere tanto, alla fine può essere incidente nella professione”.

Il Comandante poi è tornato a parlare di calcio: “Il calcio ha bisogno di essere salvato da se stesso e dalle proprio istituzioni, perché si sta andando su una strada dove è impossibile proporre la bellezza. Se si iniziano a fare 60/70 partite l’anno, comprese le Nazionali, è chiaro che non ci si allena più e, produrre uno spettacolo divertente, diventa sempre più difficile. Siamo in una fase in cui questo sport viene vissuto come un business, invece è diventato business quando era vissuto come sport”.

Maurizio Sarri ha parlato anche del suo rapporto con la tuta e dell’attenzione di come uno si veste: “Bukowski fece dire mai fidarsi di quelli che vanno in giro in tuta? Dalle poche foto che ho visto di Bukowski, lui era messo peggio che in tuta (ride, ndr.). Io però ho un’ammirazione talmente grande per questo scrittore, che gli perdono tutto.

Io a volte vedo partite della Primavera, giocate in campi improbabili, con gli allenatori in divisa sociale, e mi scappa sinceramente da ridere. Noi facciamo un lavoro da campo, non vedo cosa ci sia di strano andare in campo con la tuta. E’ la cosa più naturale del mondo. Quando lavoravo nella Finanza andavo in giacca e cravatta, ma in campo vado in tuta, perché la ritengo la cosa più naturale del mondo. Conta più l’apparenza? Non è che il calcio è andato in questa direzione, è il mondo che ci è andato. Purtroppo conta molto più l’apparenza, ma è un qualcosa di ridicolo.

