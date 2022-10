18 ottobre 1987, auguri Irriducibili: “La storia, il mito, la leggenda” – FOTO

Gigi Buffon, nel corso di ‘Supertele‘, trasmissione firmata Dazn, ha fatto il punto sugli estremi difensori emergenti che stanno facendo bene in Serie A: “Devo dire che in questi ultimi due anni il serbatoio dei portieri ha cominciato a riempirsi e ci sono degli individui veramente di grande qualità. Vedi Provedel che stata trovando una propria dimensione alla Lazio, Falcone ora al Lecce. Quello che sta facendo in assoluto meglio, e che in prospettiva può diventare un portiere da Nazionale, è Vicario“.

