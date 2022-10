Lazio, il “goal of the day” di ricordi

La società oggi tramite i suoi canali social ha fatto un tuffo nel passato, precisamente ventiquattro anni fa. Pubblicando un video tra i migliori ricordi del “goal of the day”. Era il 18 ottobre del 1998 quando la Lazio vinse a San Siro contro l’Inter per 5 a 3, tra i protagonisti di quella partita la società ha voluto celebrare il gol di Roberto Mancini che siglò la rete del 3 a 1.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: