Lazio, la situazione in casa Atalanta: Gasperini recupera Zapata

Nel prossimo turno di Serie A la Lazio sfiderà l’Atalanta. Ecco la situazione infortunati della squadra bergamasca.

Domenica alle ore 18:00 si scontreranno due delle squadre più informa di questo campionato. L’Atalanta si trova seconda in classifica a quota 24 punti, la Lazio invece solo con tre punti in meno. La statistica interessante è che la squadra di Gasperini non ha mai perso in casa, invece i biancocelesti non hanno mai perso fuori casa.

Situazioni infortuni in casa Atalanta: Zapata torna a disposizione

La notizia più importate per l’Atalanta è il rientro di Duvan Zapata che è tornato ad allenarsi, il colombiano dovrebbe essere disponibile per la Lazio. Invece ancora fuori Musso che con molta probabilità tornerà nel 2023, per Toloi e Zappacosta invece si tratta di settimane.

