“Patrimonium Appiae. Depositi emersi”, dal 22 ottobre al Casale di Santa Maria Nova al via la mostra, tra 250 reperti archeologici inediti e arte contemporanea

Casale di Santa Maria Nova, Villa dei Quintili Via Appia Antica, 251

22 ottobre 2022 – 30 giugno 2023

Orari mostra: fino al 31 ottobre dalle 9 alle 18.30; dal 1° novembre al 28/29 febbraio dalle 9 alle 18.30; dal 1° marzo al 31 marzo dalle 9 alle 18.30; dal 1° aprile al 30 giugno dalle 9 alle 19.15. Ultimo ingresso consentito un’ora prima della chiusura.

Prezzi: intero 8 euro, biglietto valido per 3 giorni consecutivi in tutti i siti del Parco Archeologico dell’Appia Antica; ridotto 4 euro per possessori di Roma Pass; ridotto 2 euro (riservato a giovani tra 18 e 25 anni); gratuito per i minori di 18 anni, guide turistiche abilitate e le altre gratuità previste dalla normativa. Abbonamento annuale “La Mia Appia Card” 15 euro per ingressi illimitati in tutti i siti del Parco.

Come arrivare con i mezzi pubblici: Metro A (Colli Albani) e poi la linea 664. O la linea circolare 118: il bus ferma a Circo Massimo, Piazza Venezia e Colosseo per proseguire verso la Via Appia Antica. Il capolinea è di fronte all’ingresso di Villa dei Quintili sulla Via Appia Nuova.

Informazioni: www.parcoarcheologicoappiaantica.it