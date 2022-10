Coppa Italia, il Monza elimina l’Udinese: affronterà la Juve

Clamoroso a Udine. Nel primo turno di Coppa Italia, il Monza ha battuto l’Udinese fuori casa, eliminandola in modo definitivo dal torneo. Il primo gol è stato proprio dei lombardi alla fine del primo tempo, con Valoti. All’inizio del secondo, poi, Perez dell’Udinese ha ristabilito prima la parità, poi il sorpasso per 2-1. In 4 minuti, poi, di nuovo il ribaltone: il Monza ha pareggiato con Molina e superato i bianconeri con Petagna. La partita si è poi conclusa per 2-3, dunque il Monza affronterà la Juventus al prossimo turno.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: