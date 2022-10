Primavera TIM Cup, la Lazio batte il Cosenza: il racconto

Oggi alle 14:30 la Lazio ospiterà il Cosenza in “casa”, che poi a tutti gli effetti sarò quasi un campo neutro. Esattamente, così: i ragazzi di Sanderra già da qualche giorno si allenano fuori da Formello. Una scelta quasi “punitiva” per il cattivo rendimento che i biancocelesti stanno avendo. Di fatto la partita avrà luogo a Campagnano, al Campo Ferrucci.

Si prospetta una gara equilibrata, considerando che entrambe le squadre si trovano a 7 punti in classifica nello stesso girone anche se vengono da due risultati diversi. La Lazio ha infatti vinto per 0-2 sul campo della Reggina mentre il Cosenza ha perso per 2-1 sul campo del Pescara. Lazio e Cosenza, in campionato, si incontreranno a gennaio alla penultima giornata.

Nel momento complicato della Lazio si sono poi aggiunte alcune defezioni, pertanto la squadra che potrebbe scendere in campo è questa: Magro; Floriani, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Adjaoudi, Napolitano, Colistra; Castigliani, Crespi, S. Fernandes.

