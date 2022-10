Scudetto 1914-15, raggiunta quota 40.000 firme: il ringraziamento di Mignogna

Oggi la petizione legata allo scudetto del 1914-1915 ha raggiunto quota 40.000 firme, motivo per il quale l’avvocato Gian Luca Mignogna, da tempo in prima linea sulla questione, ha ringraziato tutti così per il traguardo raggiunto:

“Nel giorno in cui la Petizione “Lazio 1914/15: Campione d’Italia ex aequo!” ha toccato quota 40.000 firme, divenendo tra le più sottoscritte di sempre in Italia, il sottoscritto ed il Comitato Promotore non possono che ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini in questa lunga battaglia per la giustizia e per la verità.

Le risultanze documentali hanno comprovato non solo che la Lazio 1914/15 fu Campione Centro-Meridionale, ma anche e soprattutto che la presunta delibera di assegnazione d’ufficio del titolo di “Campione d’Italia” di quella stagione calcistica è inesistente perché non è mai stata adottata.

L’Albo d’oro del calcio italiano, pertanto, allo stato è da considerarsi palesemente falsato ed illegale, con tutte le più ovvie conseguenze del caso, anche in tema di tutela dei brand e dei consumatori.

Il reiterato silenzio della Figc sul punto pone tutta una serie di inquitanti interrogativi, ai quali certamente non è semplice dare risposta, ma il “silenzio” è una categoria giuridica che non è assolutamente priva di significati e che, se potratto, legittimerebbe la presentazione di specifiche istanze di attribuzione “ex aequo” ad altri soggetti istituzionali.

L’auspicio è sempre quello che a Via Allegri si rendano conto del clamoroso vulnus che è stato scoperto, rendendo onore e merito a quei “ragazzi” in casacca biancazzurra che, all’epoca, lasciarono i campi di calcio per andare a battersi su quelli di guerra.

Costituendo a nostro avviso preciso dovere di ogni tifoso laziale ricordare i sacrifici umani e personali di tutti i tesserati della Lazio 1914/15, appare opportuno render pubblico che per il giorno 4 Novembre 2022 stiamo chiedendo i necessari permessi onde poter organizzare una degna “Commemorazione dei Caduti Laziali” della Grande Guerra, le loro imprese sportive e le loro gesta eroiche.

Ubi ius, ibi remedium!”.

Roma, 19 Ottobre 2022

Avv. Gian Luca Mignogna

