Lazio, novità per Zaccagni: l’esterno cambia agenti

In questo periodo la vita di Mattia Zaccagni sta cambiando. Non solo nella sfera privata, dal momento che tra meno di un mese diventerà papà del piccolo Thiago e il prossimo anno sposerà la compagna Chiara Nasti, ma anche a livello professionale: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, l’attaccante sta cambiando agenti. Zaccagni si starebbe separando dai suoi storici manager Tinti e Pari e le principali agenzie di procuratori italiani stanno già lavorando per accaparrarselo.

