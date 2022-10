Sarri sul recupero di Immobile: “Ciro vuole accorciare i tempi, vedendo il piano terapeutico…”

E’ da poco terminata la conferenza stampa di Mister Sarri riguardante Atalanta-Lazio di domani. C’è stato spazio anche per le domande su Ciro Immobile, infortunatosi nella scorsa partita contro l’Udinese. L’infortunio potrebbe tenerlo fuori dai campi fino al 2023, considerando il Mondiale a novembre/dicembre, ma potrebbe esserci un piccolo spiraglio per vederlo tornare prima. “Stiamo provando a recuperare Immobile presto, Ciro vuole accorciare i tempi, ma chiaramente non deve esserci margine di rischio. Vedendo il piano terapeutico è possibile”, sono state le parole di Maurizio Sarri che, dunque, danno un po’ di speranza.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: