SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto ciò che c’è da sapere sull’Atalanta

Il sabato di Serie A si è aperto con la sfida dell’Arechi tra Salernitana e Spezia. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, a sbloccare il match è stato Mazzocchi, che con un gran tiro dalla distanza ha portato in vantaggio la Salernitana al terzo minuto del secondo tempo. Proprio il gol del calciatore azzurro è stato decisivo per il risultato finale, dato che la gara è terminata 1-0 in favore della Salernitana, con lo Spezia che non ha ancora trovato la sua prima rete in trasferta.

