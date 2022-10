Atalanta-Lazio, Felipe Anderson: “Lottiamo sempre, abbiamo dato tutto. Siamo felici”

Al termine di Atalanta-Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN Felipe Anderson, vice Immobile per questa sera e autore del raddoppio biancoceleste. Ecco le sue parole: “Siamo entrati in campo come una squadra che lotta sempre, si vede anche nei risultati. Oggi era una delle gare più difficili. Dovevamo restare concentrati, soprattutto per l’assenza del nostro capitano Immobile, che ci manca. Sono abituato a lavorare ovunque in attacco, posso imparare a segnare tanto quanto Immobile, lo guardo sempre in allenamento. Abbiamo dato tutto, anche per Sarri, siamo felici. Il mister mi ha chiesto tanto all’inizio, mi dà sempre fiducia e ne ho bisogno per dare il meglio in campo. Quest’anno vogliamo dare tutto in ogni partita, siamo più solidi, subiamo meno gol. Non abbiamo obiettivi, pensiamo di partita in partita. Quella di giovedì in Europa League sarà già decisiva.”

