Atalanta-Lazio, Romagnoli all’intervallo: “Stiamo facendo bene ma non basta. Dobbiamo rientrare ancora meglio del primo tempo”

Si chiude 0-1 in favore della Lazio il primo tempo della sfida in casa dell’Atalanta. I biancocelesti hanno trovato il gol del vantaggio con Mattia Zaccagni che, al decimo minuti di gioco, ha sfruttato al meglio il cross rasoterra di Pedro. All’intervallo, ai microfoni di Dazn, è intervenuto Alessio Romagnoli, per commentare la prima frazione. Queste le sue parole:

“Noi dobbiamo rientrare ancora meglio del primo tempo, stiamo facendo bene ma non basta”. Poi ha detto la sua anche sull’ultimo episodio del primo tempo, con gli animi che si sono scaldati dopo che la Lazio ha buttato fuori la palla perché Pedro era rimasto a terra: “Noi abbiamo messo la palla fuori apposta perché c’era Pedro a terra, loro hanno fatto i furbi e l’hanno giocata. Secondo me è stata una cosa forzata”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: